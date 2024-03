Endlich lohnt sich MacroGenics!

Die Macrogenics-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 8,05 USD erreicht, während ihr aktueller Kurs bei 16,94 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +110,43 Prozent zum GD200 hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 14,81 USD, was einem Abstand von +14,38 Prozent entspricht und somit auch zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine positive Veränderung in der Stimmungslage und eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bei Macrogenics. Aufgrund der positiven Veränderung in der Stimmungslage wird die Aktie daher positiv bewertet, während die Reduktion in der Kommunikationsfrequenz zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Macrogenics derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche.

Die Analysteneinschätzung für die Macrogenics-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl im letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, prognostizieren Analysten eine durchschnittliche Kursprognose von 11,33 USD, was einem Abwärtspotential von -33,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Macrogenics daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.