Endlich lohnt sich Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier!

Per 27.01.2023, 18:34 Uhr wird für die Aktie Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 27.6 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kaufhäuser".

Unsere Analysten haben Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier führt bei einem Niveau von 20 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,11 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier damit 5,61 Prozent über dem Durchschnitt (5,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 5,31 Prozent. Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier liegt aktuell 5,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier liegt bei einem Wert von 23,39. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (KGV von 39,9) unter dem Durschschnitt (ca. 41 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.