Endlich lohnt sich Lithium Americas!

Lithium Americas Argentina hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0 % bekannt gegeben, was 3,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Abweichung von -13,86 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein positives Rating von "Gut". Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 82,9 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 320,63, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

