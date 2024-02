Endlich lohnt sich Lifan Industry!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegung von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Lifan liegt bei 29,21, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55 für die Lifan, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Lifan von 3,12 CNH mit einer Entfernung von -14,29 Prozent vom GD200 von 3,64 CNH ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,39 CNH auf, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Lifan mit -17,28 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche von -11,73 Prozent liegt die Lifan mit 5,56 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Lifan auf Plattformen der sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen in den letzten zwei Wochen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingeschätzt. Zusammengefasst ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Lifan bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

