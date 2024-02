Endlich lohnt sich Lamb Weston!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lamb Weston beträgt derzeit 17,4, was 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daher erhält sie von dieser Seite aus eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lamb Weston mit 1,34 Prozent 2,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Verglichen mit dem Durchschnitt der Branche "Nahrungsmittel" von 4 Prozent, wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Lamb Weston-Aktie, 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet, ergeben sich innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Die Durchschnittskursziele der Analysten liegen bei 125,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 24,3 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 100,83 USD. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist demnach "Gut". Zusammenfassend erhält Lamb Weston somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Lamb Weston in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Zusammengefasst wird Lamb Weston insgesamt als "Schlecht"-Wert betrachtet.