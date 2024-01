Endlich lohnt sich Klöckner!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Preisänderungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Kloeckner &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 13, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,52, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist. Entsprechend wird die Aktie auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Kloeckner &.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Kloeckner &-Aktie wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingeschätzt. Zudem lassen sich zwei Kaufsignale und kein Verkaufssignal ermitteln, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Kloeckner &-Aktie.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kloeckner &-Aktie bei 11 liegt, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn 11,05 Euro zahlt. Dies ist 65 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Kloeckner &-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält.