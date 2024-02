Endlich lohnt sich Kinkiyo!

Gemäß dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Kinki Sharyo als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kinki Sharyo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,44, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 25,2, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Kommunikation über die Aktie von Kinki Sharyo eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kinki Sharyo eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Kinki Sharyo auf 1770,88 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2250 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +27,06 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1877,38 JPY, was einer Distanz von +19,85 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.