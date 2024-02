Endlich lohnt sich Kakao!

Auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird derzeit eine positive Bewertung für Kakao abgegeben. Der GD200 des Wertes liegt bei 49891,75 KRW, was einer positiven Abweichung von +16,65 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (58200 KRW) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 55508 KRW zeigt eine positive Abweichung von +4,85 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen. Der RSI für Kakao liegt bei 19,12, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,64, was zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die Anleger-Stimmung bei Kakao in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert.

Auch das Sentiment und der Buzz um Kakao zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Weder die Stimmung noch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien haben signifikante Unterschiede aufgewiesen. Insgesamt wird daher auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung abgegeben.

Zusammenfassend ergibt sich für Kakao eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Kriterien.