Endlich lohnt sich KAR Auction Services!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was auch von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Openlane geprägt war. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet und eine entsprechende "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment abgibt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für Openlane derzeit bei 30,66 Euro, was 43 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 53. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher mit einem "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Openlane-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,73 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,86 USD nur knapp darüber liegt. Auf Basis dessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Openlane zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 19 USD, was einer potenziellen Steigerung um 27,86 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Openlane-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.