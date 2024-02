Endlich lohnt sich Jungheinrich!

Die Stimmung in den sozialen Medien ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben Jungheinrich auf verschiedenen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Jungheinrich diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergab sich eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, da acht von ihnen positiv waren. Insgesamt wird Jungheinrich also hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche zeigt sich, dass Jungheinrich in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,01 Prozent erzielt hat. Dies ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent eine Underperformance von -7,57 Prozent. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt Jungheinrich mit einer Rendite von -7,42 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jungheinrich mit 2,12 Prozent 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Maschinenbranche beträgt 3 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Schließlich zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungheinrich einen Wert von 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,82 (ca. 62 Prozent) unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält Jungheinrich daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.