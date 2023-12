Endlich lohnt sich Janus International!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Janus liegt bei 9,72 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 24,42 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Janus-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Janus-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das die Analysten festgelegt haben, liegt bei 12,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -4,14 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" empfohlen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Janus ist insgesamt sehr positiv. Die vergangenen Diskussionen zeigen, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die Janus auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,29 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 13,04 USD liegt, was einer Abweichung von +26,72 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 10,55 USD zeigt eine Abweichung von +23,6 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.