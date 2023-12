Endlich lohnt sich Investec!

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Die Analyse von Investec basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage ergibt einen Wert von 39,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Investec-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die weichen Faktoren bei der Aktienbewertung, zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist. Daher erhält Investec in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung und führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Investec.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren und beurteilt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Betrachtet man den 50- und 200-Tage-Durchschnitt, so liegt der längerfristige Durchschnitt der Investec-Aktie bei 465,91 GBP, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 491,27 GBP, auch hier erhält Investec ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Investec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Investec in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,54 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -8,24 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,78 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Investec mit einer Überperformance von 20,54 Prozent über dem Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.