Endlich lohnt sich Intuitive Surgical!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Intuitive Surgical liegt bei 13,35, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen überverkauften Zustand an und erhält ebenfalls eine "Gut" Bewertung.

Bei der technischen Analyse der Intuitive Surgical-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 297,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 335,72 USD liegt. Das bedeutet, dass die Aktie mit einer Abweichung von +12,95 Prozent als "Gut" bewertet wird. Ebenso zeigt die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +14,34 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Intuitive Surgical-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,45 eine Unterbewertung von 25 Prozent im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (96,29) auf. Daher erhält sie eine "Gut"-Einstufung aus dieser Perspektive.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen dominiert wurde und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Intuitive Surgical gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.