Endlich lohnt sich Inter Parfums!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Inter Parfums im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Inter Parfums, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Untersuchung der Aktie von Inter Parfums zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Inter Parfums erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 30,65 und liegt mit 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 37. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Für Inter Parfums liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 178 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Inter Parfums-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.