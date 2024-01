Endlich lohnt sich Infosys!

Die Anleger können die Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Analysten haben die Infosys auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Infosys in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Infosys-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1389 INR lag. Der Schlusskurs des letzten Handelstages betrug 1490 INR, was einem Unterschied von +7,27 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 1455,95 INR auf ähnlichem Niveau (+2,34 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Infosys auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Infosys werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Infosys mit 58,69 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie", die bei 0 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt Infosys mit 58,69 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.