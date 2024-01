Endlich lohnt sich Impact Healthcare Reit!

Die Analyse von Impact Healthcare Reit PLC zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, wodurch die Gesamtbewertung als neutral eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurden von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen für Impact Healthcare Reit PLC abgegeben. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv, was zu einer guten Anleger-Stimmung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 89,9 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 89,2 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Analyse von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergab, dass beide Bewertungen positiv waren, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,5 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 30,61 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Impact Healthcare Reit PLC in der Gesamtbewertung ein "Gut"-Rating.