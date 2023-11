Endlich lohnt sich Howmet Aerospace!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Sentiment und Buzz: Bei Howmet Aerospace gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Howmet Aerospace keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird dies ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt wird Howmet Aerospace daher für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Howmet Aerospace derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 45,93 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (51,95 USD) um +13,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 47,07 USD, was einer Abweichung von +10,37 Prozent entspricht. Auch dies führt zu der Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält Howmet Aerospace daher das Rating "Gut".

Analysteneinschätzung: Innerhalb der letzten 12 Monate haben Analysten Howmet Aerospace 7 Mal mit "Gut", 3 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine Analystenupdates zu Howmet Aerospace aus dem letzten Monat vor. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 51,95 USD und erwarten eine Entwicklung von -6,96 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 48,33 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Howmet Aerospace liegt bei 38,95, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 erstreckt sich über einen Berechnungszeitraum von 25 Tagen. Der RSI für Howmet Aerospace liegt bei 17, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.