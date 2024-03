Endlich lohnt sich Hochtief!

Die aktuelle Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Hochtief ist größtenteils neutral, mit einigen positiven Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen im Vordergrund standen. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhielt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Hochtief in den letzten 12 Monaten eine Performance von 77,82 Prozent, was eine Outperformance von +66,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 69,14 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating für Hochtief.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den sozialen Medien ergab, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating und schließlich zu einem "Schlecht"-Rating für die Hochtief-Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hochtief zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.