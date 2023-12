Endlich lohnt sich Hilton Worldwide!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die langfristige Meinung der Analysten zur Hilton Worldwide-Aktie wird als "Gut" eingeschätzt. Von insgesamt neun Bewertungen fallen sechs positiv aus, während drei neutral sind. Es gibt keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 162,67 USD, was einer prognostizierten Performance von -10,49 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 181,74 USD. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt bewerten wir die Aktie neutral.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Hilton Worldwide-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Durchschnitt ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 151,08 USD, während der letzte Schlusskurs bei 181,74 USD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 165,65 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber. Basierend auf diesen Indikatoren erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der privaten Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv in Bezug auf Hilton Worldwide. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch drei "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer gemischten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hilton Worldwide-Aktie auf kurzfristiger Basis als "überverkauft" eingestuft wird, während sie auf längerfristiger Basis als "Neutral" betrachtet wird. Basierend auf dem RSI erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Insgesamt wird die Hilton Worldwide-Aktie positiv bewertet, basierend auf der Analysteneinschätzung, den trendfolgenden Indikatoren, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.