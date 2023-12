Endlich lohnt sich Hilton Food!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Hilton Food: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Hilton Food können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt ergibt sich für Hilton Food eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, da die Aktivität im Netz lediglich eine mittlere Intensität aufweist und die Stimmungsänderung gering ist.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hilton Food besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Auch während der vergangenen Tage wurden vor allem positive Themen von den Anlegern positiv aufgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Hilton Food zeigt neutralere Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI (37,65 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (37,04 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hilton Food-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 691,08 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 768 GBP deutlich darüber liegt (+11,13 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem positiven Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,33 Prozent Abweichung) liegt.

Insgesamt erhält die Hilton Food-Aktie auf Basis der Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, was auf ein positives Stimmungsbild und eine starke charttechnische Entwicklung hindeutet.