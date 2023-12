Endlich lohnt sich Heartland Express!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für Heartland Express zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 26,67, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Heartland Express in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert somit in den grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell im durchschnittlichen Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Heartland Express im letzten Jahr eine Rendite von -14,6 Prozent erzielt, was 161,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt 13,3 Prozent, wobei Heartland Express aktuell 27,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie somit insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Heartland Express in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

