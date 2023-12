Endlich lohnt sich Hanwei Electronics!

Die Hanwei Electronics-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Gemäß der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert von 52,57 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse vergleicht auch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Die Abweichung von +12,61 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem die Hanwei Electronics-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Hanwei Electronics-Aktie eine Rendite von 18,08 Prozent erzielt hat, was mehr als 5 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite jedoch um 0,57 Prozent darunter, was dennoch zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Hanwei Electronics-Aktie beträgt derzeit 0,76 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,26 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Hanwei Electronics-Aktie anhand der verschiedenen Analysen ein überwiegend neutrales bis gutes Rating.