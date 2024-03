Endlich lohnt sich Hannover Rueck!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Der Aktienkurs von Hannover Rueck verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,45 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Überrendite von 24,08 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 12,17 Prozent, was bedeutet, dass Hannover Rueck derzeit um 17,27 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hannover Rueck mit 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Hannover Rueck bei 208,16 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 237,3 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +14 Prozent liegt. Auch in Bezug auf den GD50, der bei 225,26 EUR liegt, wird die Aktie mit +5,34 Prozent Abstand als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Hannover Rueck war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien ergab jedoch auch 3 negative Signale, wodurch die Empfehlung für die Anleger-Stimmung letztendlich bei "Schlecht" liegt. Insgesamt wird die Messung der Anleger-Stimmung jedoch immer noch als "Gut" eingestuft.