Endlich lohnt sich Halo Technologies Holdings!

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Halo-Aktie ein Durchschnitt von 0,12 AUD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,12 AUD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,15 AUD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-20 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Halo somit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Halo wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 37,5 Punkte, was zu einer neutralen Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI ist Halo überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung. Somit erhält die Halo-Aktie insgesamt ein neutrales Rating.