Endlich lohnt sich Guizhou Space Appliance!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guizhou Space Appliance beträgt das aktuelle KGV 25. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Guizhou Space Appliance daher weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion stuft die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" ein.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Guizhou Space Appliance neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 17,91, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 55,76, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" im Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Guizhou Space Appliance eine Rendite von -45,83 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" 26,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -20,79 Prozent, und Guizhou Space Appliance liegt aktuell 25,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Guizhou Space Appliance. An neun Tagen waren die Themen vor allem positiv, und es gab keine negative Diskussion. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Guizhou Space Appliance eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.