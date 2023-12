Endlich lohnt sich Guaranty Bancshares!

Der Aktienkurs von Guaranty Bancshares -Tx hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,74 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,52 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -6,23 Prozent für Guaranty Bancshares -Tx führt. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Guaranty Bancshares -Tx 15,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Guaranty Bancshares -Tx wurden weder positive noch negative Themen von den Anlegern diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guaranty Bancshares -Tx beträgt aktuell 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 16 haben. Dies deutet darauf hin, dass Guaranty Bancshares -Tx aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ergeben sich ebenfalls positive Ergebnisse. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Guaranty Bancshares -Tx-Aktie liegt bei 28,07 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,49 USD (+15,75 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (29,55 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,95 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Guaranty Bancshares -Tx daher eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.