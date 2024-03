Endlich lohnt sich Gray Television!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt werden kann, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet, oder für 25 Tage als RSI25, und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Gray Television liegt bei 50,72, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Gray Television-Aktie bei 7,81 USD für die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 5,87 USD deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,7 USD, ebenfalls deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird Gray Television auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Gray Television eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Gray Television diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Gray Television auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.