Endlich lohnt sich Graphic Packaging!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Graphic Packaging derzeit bei 23,51 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 24,67 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +4,93 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 22 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +12,14 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Ergebnisse zu Graphic Packaging auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Graphic Packaging in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich Graphic Packaging als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Behälter & Verpackung) wird Graphic Packaging aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15,28, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 93,88 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen zeigen, dass die Aktie der Graphic Packaging in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5-mal mit "Gut", 0-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet wurde. Daraus ergibt sich langfristig eine Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Graphic Packaging vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30,4 USD. Angesichts des aktuellen Schlusskurses von 24,67 USD ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 23,23 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit aus der Analystenbewertung eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie der Graphic Packaging.