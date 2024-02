Endlich lohnt sich Global Ports!

Die Aktie von Global Ports weist eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,52 % in der Verkehrsinfrastruktur-Branche. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten 12 Monaten erzielte Global Ports eine Performance von 44,82 Prozent, was zu einer Outperformance von +38,57 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,29 Prozent, was Global Ports um 42,53 Prozent über diesem Durchschnittswert liegen lässt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Global Ports-Aktie aktuell bei 224,78 GBP verläuft, während der Aktienkurs bei 245 GBP liegt, was einen Abstand von +9 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 240,33 GBP, was einer Differenz von +1,94 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index ergibt einen Wert von 46,15 für RSI7 und 41,59 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.