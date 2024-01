Endlich lohnt sich Global Payments!

Die globale Zahlungsabwicklung ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt (IT-Dienstleistungen) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,07 gehandelt, was 59 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 58,01. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Global Payments eine Dividendenrendite von 0,97 % aus, was 4,63 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen von 5,6 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In den letzten 12 Monaten erzielte Global Payments eine Performance von 30,1 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt um 11,18 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,93 Prozent im Branchenvergleich für Global Payments. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,92 Prozent im letzten Jahr, wobei Global Payments 23,18 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 11 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Global Payments abgegeben, was im Schnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 150,25 USD, was einer potenziellen Steigerung um 12,21 Prozent vom letzten Schlusskurs (133,9 USD) entspricht. Aus Analystensicht erhält die Global Payments-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.