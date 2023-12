Endlich lohnt sich Givaudan!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI von Givaudan liegt bei 53,79, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für Givaudan liegt der RSI bei 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Einfluss des Internets auf die Stimmung und die Diskussionen kann zu neuen Bewertungen von Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Givaudan wurde eine starke langfristige Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Givaudan besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen, und nur an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Givaudan auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan beträgt aktuell 37,04, was 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.