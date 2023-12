Endlich lohnt sich Garda Diversified Ppty Fund!

Die Garda Property Group hat in den letzten zwei Wochen ein eher neutrales Anleger-Sentiment verzeichnet, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An drei Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An vier Tagen zeigten sich die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen stieg jedoch das Interesse der Anleger an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Garda Property Group derzeit mit einem Kurs von 1,23 AUD um +12,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" getroffen, da die Distanz zum GD200 bei +4,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Garda Property Group gab. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt werden konnte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Garda Property Group weist eine Ausprägung von 9,09 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 21,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI und RSI25.