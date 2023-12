Endlich lohnt sich Fulton!

Der Aktienkurs von Fulton wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor betrachtet. Mit einer Rendite von 5,43 Prozent liegt Fulton mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,42 Prozent verzeichnete, hat Fulton mit 7,85 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung von Analysten zeigt, dass von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten keine als "Gut" eingestuft wurde, während 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Für den letzten Monat liegen keine neuen Einschätzungen vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um -14,43 Prozent fallen. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhalten die Analysten die Fulton-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Fulton derzeit eine Rendite von 5,21 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,63 Prozent liegt. Hierbei erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fulton-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,1 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,36 USD weicht somit um +24,89 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,81 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Plus von +18,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fulton-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.