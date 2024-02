Endlich lohnt sich Fuchs Petrolub!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI der Fuchs-Aktie liegt derzeit bei 51,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,7, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt kann die Fuchs-Aktie daher als "Neutral" eingestuft werden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 37,26 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 40,74 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +9,34 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 39,92 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 40,74 EUR liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über die Fuchs-Aktie hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Auch die Analyse der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen liefert positive Ergebnisse. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde über Fuchs war positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Damit erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen führt jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt kann die Stimmung hinsichtlich der Fuchs-Aktie als "Gut" eingestuft werden.