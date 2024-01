Endlich lohnt sich Friedman Industries!

Die Dividendenpolitik von Friedman Industries erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -8341,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" aufweist.

In den sozialen Medien wurde Friedman Industries in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Auch die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ist positiv, da sie um 6,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt gestiegen ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über Friedman Industries weisen darauf hin, dass die Aktie aktuell im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.