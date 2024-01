Endlich lohnt sich Freedom!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Freedom liegt bei 6,69, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 45,43 liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Freedom in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht, und in diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Freedom diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Freedom in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,13, was 68 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche. Aufgrund dessen wird der Titel unterbewertet und erhält auf Grundlage des KGV eine Einstufung als "Gut".