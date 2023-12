Endlich lohnt sich Fosterville South Exploration Registered (A)!

Die Great Pacific Gold-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen analysiert und weist einen Durchschnitt von 0,49 CAD für den Schlusskurs auf. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,64 CAD, was einem Unterschied von +30,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,51 CAD liegt mit einem Unterschied von +25,49 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Great Pacific Gold-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Great Pacific Gold ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen verbreitet wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen befasst hat. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Great Pacific Gold-Aktie ergibt einen Wert von 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 45,07 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Great Pacific Gold.