Endlich lohnt sich Ford Motor!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Ford Motor deutlich zum Negativen verändert. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienten. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Kriterium der Stimmung als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Ford Motor daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Ford Motor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 7,1 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt -13,48 Prozent, wobei Ford Motor aktuell um 11,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analystenbewertungen für die Ford Motor-Aktie zeigen, dass 2 von 8 Bewertungen als "Gut", 5 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft werden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die aktuellste Bewertung der Analysten für die Aktie ist jedoch "Schlecht", basierend auf einem Durchschnittskursziel von 12,8 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 5,87 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Zusammengefasst erhält Ford Motor von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ford Motor diskutiert, mit acht Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen. Nur an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Gleichzeitig haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Ford Motor auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.