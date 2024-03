Endlich lohnt sich Flowserve!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Flowserve betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 7,27 Punkten, was bedeutet, dass Flowserve derzeit überverkauft ist, und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Flowserve weder überkauft noch überverkauft ist, und das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Flowserve ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Maschinenbranche durchschnittlich ein KGV von 33. Somit ist Flowserve aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf Flowserve unterhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse erhält Flowserve eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 38,92 USD, was eine Abweichung von +14,98 Prozent zum aktuellen Kurs von 44,75 USD ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 41,44 USD über dem letzten Schlusskurs (+7,99 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.