Endlich lohnt sich First Merchants!

Die First Merchants-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 4,02 Prozent. Dies liegt 134,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Handelsbanken, der bei 138,32 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Die Analysten schätzen die Aktie der First Merchants langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu First Merchants aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 36 USD, was einer Erwartung von 7,59 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 33,46 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First Merchants unterhalten. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Merchants liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsbanken (KGV von 134,91) deutlich darunter liegt (ca. 93 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist First Merchants daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.