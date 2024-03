Endlich lohnt sich First Derivatives!

Aktienanalyse: Fd mit gemischter Bewertung

Investoren, die in die Aktie von Fd investieren, müssen derzeit mit einer geringeren Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt rechnen. Dies bedeutet einen Ertrag, der um 13 Prozentpunkte niedriger liegt. Die Dividenden des Unternehmens werden daher als niedrig eingestuft, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Fd wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufwiesen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung für Fd zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating.

Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Fd gefunden. Zudem griffen die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen auf. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch in aktuellen Reports wird die Aktie im Schnitt positiv bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2331 GBP, was einem Potenzial von 88,29 Prozent entspricht. Somit erhält die Fd-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.