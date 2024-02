Endlich lohnt sich Faw Car!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Faw Jiefang zeigt der RSI aktuell einen Wert von 44,6, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Faw Jiefang ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,63 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Faw Jiefang mit 0 % niedriger ausfällt als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Diskussionen zu Faw Jiefang in den sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend positive Meinungen und neutrale Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und hat sieben Handelssignale ermittelt, von denen 5 als gut und 2 als schlecht bewertet wurden. Insgesamt wird die Aktie von Faw Jiefang bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.