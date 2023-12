Endlich lohnt sich Fannie Mae!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Federal National Mortgage Association ist in den letzten Wochen außergewöhnlich positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen wider, die darauf hindeuten, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Ein weiterer Bewertungsfaktor ist der Relative Strength Index (RSI), der anhand von Auf- und Abwärtsbewegungen die aktuelle Marktsituation eines Wertpapiers bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 59,09 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine Überverkaufssituation, wodurch die Aktie in diesem Aspekt mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung in den letzten Wochen festgestellt werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, was mit einer weiteren positiven Bewertung honoriert wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine gute Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf einen positiven Trend hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Federal National Mortgage Association von verschiedenen Analysefaktoren positiv bewertet.