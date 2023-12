Endlich lohnt sich Fairfax Financial HoldingsPref E!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fairfax gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche hat Fairfax in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,95 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +42,49 Prozent bedeutet, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 16,46 Prozent gestiegen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 6,49 Prozent, wobei Fairfax 52,45 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung im Branchenvergleich.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fairfax liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Versicherung"-Branche (KGV von 11,5) unter dem Durchschnitt (ca. 35 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Fairfax damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Von Analysten wird die Fairfax-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (1494 CAD) deutet auf ein Aufwärtspotential von 24,58 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Fairfax eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.