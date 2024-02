Endlich lohnt sich Facedrive!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Steer-Aktie in den letzten 7 Tagen eine neutrale Bewertung erhalten hat. Mit einem RSI von 41,94 wird die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 32 in einem neutralen Bereich. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die Steer-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Steer, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was sich auch in den Diskussionen der letzten Tage widerspiegelt. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Steer daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die Steer-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls positiv bewertet. Der GD200 verläuft bei 0,15 CAD, während der Aktienkurs bei 0,35 CAD liegt, was einer Abweichung von +133,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,18 CAD zeigt eine Abweichung von +94,44 Prozent. Das führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt erhält die Steer-Aktie in allen Kategorien eine positive Bewertung und wird entsprechend als "Gut" eingestuft.