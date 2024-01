Endlich lohnt sich FTI Consulting!

Der Aktienkurs von Fti Consulting hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" um 27,6 Prozent verschlechtert. Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,88 Prozent erzielte, liegt Fti Consulting mit einer Rendite von 19,73 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fti Consulting-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 57,74 und der RSI25 bei 68,84, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Analysten bewerten die Fti Consulting-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 240 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 21,89 Prozent vom letzten Schlusskurs von 196,9 USD bedeutet. Insgesamt erhält Fti Consulting eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fti Consulting eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Grundlage erhält Fti Consulting eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.