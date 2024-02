Endlich lohnt sich Evn!

Die technische Analyse der Evn-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 23,77 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,25 EUR, was einem Unterschied von +6,23 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine weitere Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch, dass der letzte Schlusskurs (27,24 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Evn-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Evn-Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegermeinungen auf sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung des Unternehmens hin. Die Redaktion interpretiert dies als ein "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat die Evn-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,71 Prozent erzielt, was 59,71 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Stufe.