Endlich lohnt sich Eventbrite!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Eventbrite liegt bei 44,35 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,4 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Eventbrite-Aktie in den letzten zwölf Monaten, wurden 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat lautet "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 10,75 USD, was einem möglichen Anstieg um 35,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,91 USD) entspricht. Somit erhält Eventbrite insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehte sich die Diskussion verstärkt um positive Themen in Bezug auf Eventbrite. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Eventbrite in den letzten Wochen zwar deutlich eingetrübt ist, dennoch hat sich die Diskussionsstärke in den sozialen Medien erhöht. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.