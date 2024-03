Endlich lohnt sich Enphase Energy!

Die Enphase Energy-Aktie wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten 15-mal als "Gut" und 4-mal als "Neutral" eingestuft, während kein einziges Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen ausgesprochen, was die Aktie kurzfristig als "Gut"-Titel aus institutioneller Sicht kennzeichnet. Auch der aktuelle Kurs von 130,28 USD wird von den Analysten betrachtet, die eine Entwicklung von 49,11 Prozent erwarten und daher ein mittleres Kursziel bei 194,26 USD prognostizieren. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating durch institutionelle Analysten führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Enphase Energy weist mit einem KGV von 37,88 einen deutlich günstigeren Wert als das Branchenmittel in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche auf und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 72,79, was einen Abstand von 48 Prozent zum KGV von Enphase Energy bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung klassifiziert.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Enphase Energy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -42,47 Prozent aufweist, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 8,64 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Enphase Energy mit einer Rendite von 51,11 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Enphase Energy in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.