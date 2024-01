Endlich lohnt sich Energean Oil, Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "Energean":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. In Bezug auf die Energean-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 18, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 7-Tage-RSI liegt der Wert des RSI auf 25-Tage Basis bei 40,28, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Energean-Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Energean.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Energean-Aktie, wovon 1 Bewertung als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Energean-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 1367,5 GBP, was ein Aufwärtspotential von 30,99 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite der Energean-Aktie beträgt 8,77 Prozent, was 3,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,99 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Energean-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1081,95 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1044 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 935,49 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Energean-Aktie daher aufgrund der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.